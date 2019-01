„Politischer Fastenfreitag“ mit Strobl

Die CDU-Ortsverbände im Iller- und Rottal veranstalten zwei Tage nach Aschermittwoch ihren „Politischen Fastenfreitag“ am Freitag, 8.März, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Erolzheim. Der CDU-Landesvorsitzende, stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister des Landes wird die Politik der CDU in der Koalitionsregierung in Stuttgart erläutern. Thomas Strobl ist auch stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU und wird daher auch zu den Zielen der CDU in der Bundesregierung Stellung nehmen.