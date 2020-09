Pflegende Angehörige treffen sich wieder

Erolzheim (sz) - Der Gesprächskreis pflegende Angehörige Illertal trifft sich am Mittwoch, 16. September, ab 14 Uhr im katholischen Gemeindehaus Erolzheim, Marktplatz 6. Im Mittelpunkt des Treffens stehen der Erfahrungsaustausch und die Programmplanung für die kommenden Monate. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung bis Montag, 14. September, zwingend erforderlich, und zwar bei den Fachdiensten Hilfen im Alter von Diakonie und Caritas Biberach unter Telefon 0174/5836736 oder per E-Mail an richter@diakonie-biberach.de. Ein eigener Mund-Nasen-Schutz sollte mitgebracht werden, es gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Bei Anzeichen einer Erkrankung oder Kontakt zu Infizierten ist eine Teilnahme nicht möglich.