Pflegedienst ist mit dem E-Bike unterwegs

Ein flottes E-Bike gehört seit ein paar Monaten zur Fahrzeugflotte des Ambulanten Pflegediensts der Zieglerschen Altenhilfe in Erolzheim. Die Idee wurde eigentlich aus einer Not heraus geboren, heißt es in einer Mitteilung. Denn eine Bewerberin, die für das Team gewonnen werden konnte, hatte keinen Führerschein und sollte gleichzeitig mobil unterwegs sein. Zwischenzeitlich erfreut sich das neue Gefährt innerhalb des Teams großer Beliebtheit.

„Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit dem E-Bike vor allem auf Kurzstrecken flott und umweltfreundlich unterwegs und benötigen keinen Parkplatz“, erklärt Andrea Bader, Regionalleitung Ambulante Dienste in der Altenhilfe der Zieglerschen. Das sei insbesondere im Stadtgebiet ein großer Vorteil. Auch Auszubildende, die noch keinen Führerschein haben, seien so relativ mobil.

Daneben trage das Radeln an der frischen Luft auch zur eigenen Gesundheit und Fitness bei. Auch an anderen Standorten von Ambulanten Pflegediensten der Zieglerschen wurden E-Bikes angeschafft. „Das ist eine tolle Sache, die sich sehr gut bewährt hat“, freut sich die Leiterin.