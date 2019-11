Im Hallenbad in Erolzheim beginnen am Montag, 18. November, um 17 Uhr, und am Freitag, 29. November, 16.45 Uhr, neue Aquafitness-Kurse. Anmeldungen zu den beiden Kursen nimmt Barbara Schmid unter Telefon 07354/934118 und per E-Mail an info@barbara-schmid.de entgegen.