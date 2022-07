Naruto Asiastreetfood setzt sich für Kinderhospizarbeit ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer Spende in Höhe von 300 Euro unterstützt der Foodtruck Naruto Asiastreetfood das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Aus dem Erlös eines T-Shirts gingen fünf Euro ans Kinderhospiz und beide Inhaber steuerten selbst nochmal fünf Euro bei. „Die Aktion mit den T-Shirts werden wir auch weiterhin fortführen, denn uns ist es wichtig, soziale Projekte in der Region zu unterstützen“, sagt Geschäftsführer Gellert. Deutschlandweit ist der Foodtruck einer der ersten, der sich auf asiatische Gerichte aus Anime-Serien spezialisiert hat. Janin Weisser und Silvia Wahl vom Förderverein Kinderhospiz im Allgäu e. V. freuten sich sehr über die Spende. Das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach begleitet Familien mit einem unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kind während der gesamten Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase. Die erkrankten Kinder werden in Absprache mit den Eltern von einem professionellen Team betreut. Durch die Entlastung und die Auszeit vom Alltag können dadurch neue Kräfte aktiviert werden.