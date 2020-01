2800 Hästräger sind am Sonntag durch Erolzheim gezogen. Die Erolzheimer Narrenzunft „Deifel-Weib“ hatte zum großen Narrensprung eingeladen. 78 Gruppen zogen fröhlich durch die Straßen von Erolzheim und erfreuten die vielen Zuschauer am Straßenrand. Es herrschte ausgelassene Stimmung. Einen ausführlichen Bericht und weitere Bilder gibt es in der Dienstagsausgabe der SZ.