„Na Logo“ lädt zu neuem Stück ein

Das Theaterstück „Ach, du mein Ach“ wird am kommenden Freitag, 18. Oktober, im katholischen Gemeindehaus Erolzheim aufgeführt. Beginn ist um 20 Uhr.

Das neue Stück des Theaters „Na Logo“ erzählt vom Leben der Camille Claudel. Im Zusammenspiel von authentischer Information und imaginierten Szenen zeigen die Schauspielerinnen ein dicht gewebtes Bild der Künstlerin. Camille Claudel hat sich, über viele Jahre an d er Seite August Rodins lebend, zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit entwickelt. Diese leidenschaftliche Frau ist Schülerin und Geliebte des berühmten Rodins. In der Welt der Skulptur haben Radin und sie die Authentizität eingeführt.

30 Jahre lang muss sie in einer geschlossenen Anstalt leben. Weggesperrt. Vergessen von der Mitwelt, von der Nachwelt? Vergessen, dass da in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich eine Frau aufbrach – gegen alle Konventionen - und bedeutende bildhauerische Kunstwerke schuf? Vergessen?

Behutsam nähern sich Karin Hoßfeld, Andrea Schilling und Verena Stei (Cellistin) an das Lebenswerk der großartigen Künstlerin. Dieser Theaterabend wird getragen von der Musik des 19. Jahrhunderts.