Mixtape rocken in der Benefiz-Rocknacht in Erolzheim

Die Benefiz-Rocknacht in Zusammenarbeit mit dem Verein „Gemeinsam Berge versetzen“ steigt am Samstag, 7. März, in Erolzheim bei Tebo-Creativ, Espachstraße 15. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Für Stimmung sorgt Mixtape. Die acht Top-Musiker huldigen mit höchster Präzision und Spielfreude dem Sound ihrer Jugend, einer wohl Mischung aus den coolsten Rocksongs der 1970er- und -80er-Jahre. Laut Pressemitteilung schaffen sie es, die Rocknacht-Atmosphäre vergangener Tage zurück auf die Bühne zu holen. „Mixtape nimmt dabei das Publikum mit auf eine wohl einmalige musikalische Reise durch die Rockgeschichte“, versprechen die Organisatoren. Auf der Setlist stehen Songs von David Bowie, Journey, Billy Idol, AC/DC, Deep Purple, Whitesnake, Talking Heads, Head East, City, Iggy Pop, Kiss, Manfred Mann, Melissa Etheridge, Nazareth, Sisters of mercy, Loverboy, Midnight Oil, Neil Young und Golden Earing.