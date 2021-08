Michael Ehrentreich wird neuer Vorsitzender

Die Generalversammlung des Musikvereins Erolzheim wurde in der örtlichen Mehrzweckhalle unter Beachtung des aktuell geltenden Hygienekonzepts abgehalten. Vorstandvorsitzender Reinhard Funk begrüßte neben den anwesenden Mitgliedern auch den stellvertretenden Bürgermeister Stephan Högerle, der die Entlastung und die Vorstandswahlen übernahm.

Der Kassen- und Schriftführerbericht fiel aufgrund des coronabedingt ereignisarmen vergangenen Jahres entsprechend kurz aus. Nach der Fasnetsaison 2020 beschränkte sich das Vereinsleben auf den Probenbetrieb in den Sommermonaten. Hans-Peter Brehm, Dirigent der Musikkapelle, führte noch die Musikprobe mit Peter Schad Anfang März 2020 als letztes großes Highlight an.

Anschließend erfolgte die Übergabe des Tambourstabs durch Abteilungsleiter Philip Högerle an Anita Deckert und Sandra Landthaler. Nachdem Christian Seidel 2018 als Tambourmajor verabschiedet worden war, übernahmen die zwei Musikantinnen das Dirigat zunächst kommissarisch, um den Probenbetrieb des Spielmannsfanfarenzugs bis zur Nachbesetzung weiterführen zu können. Es entwickelte sich eine erfolgreiche Zusammenarbeit und auf Anfrage haben sie sich kurzerhand dazu bereit erklärt, nun auch offiziell die musikalische Leitung zu übernehmen.

Den Abteilungsleiterbericht der Musikkapelle nahm Simon Harder zum Anlass, Anita Deckert rückwirkend für Ihre über vierzehnjährige Tätigkeit als Dirigentin des Jugendvororchesters Dettingen/Erolzheim/Kirchberg zu danken. Ein Großteil der aktuell spielenden Musikanten hätten unter ihrer Leitung die Grundlagen des gemeinsamen Musizierens gelernt.

Außerdem wurden folgende Mitglieder für zehn und 20 Jahre aktive Vereinsangehörigkeit geehrt.

Für zehn Jahre: Anna Zeiler; Lorenz Bek; André Christ; Jonas Steck; Leonie Kramer; Lea Kammerlander; Hannah Ackermann; Florian, Jasmin, Stefanie und Tobias Klang.

Für 20 Jahre Anja Fischer; Sandra Landthaler; Manuel Stärk; Mathias Ries; Armin, Kerstin, Manuela und Theresa Veit.

Bei den anschließenden Wahlen gab Reinhard Funk nach vier Jahren sein Amt als Vorsitzender ab. Seine Nachfolge tritt Michael Ehrentreich an. Zum Amtsantritt wurde Ehrentreich die druckfrische Vereinschronik durch Roland Specker überreicht. Dieser hatte die Vereinschronik in mühevoller Recherchearbeit zusammengestellt.

Der dreiteilige Buchband enthält Vereinsaufzeichnungen von 1919 bis 2019. Eine Lesung ist in Planung. Sarah Steinhauser übergab das Amt der Kassiererin an Kornelia Guter, bleibt dem Vorstandsteam aber als Beisitzerin erhalten. Theresa Veit legte ihr Amt als Beisitzerin nieder. Felix Steinhauser, Anja Fischer, Felix Mayer und Michaela Seidel wurden als Beisitzer wiedergewählt.

Die letzten Worte des Abends richtete der scheidende Vorstandsvorsitzende an das Vorstandsteam. Neben großen Ereignissen wie dem Heimatfest und der Entwicklung eines Jubiläumsbieres im Jahr 2018 haben ihn vor allem die kleinen Dinge wie die Ehrungen von Jubilaren am stärksten bewegt, so Reinhard Funk.