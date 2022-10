Lkw setzt zurück und verletzt zwei Menschen

Nur wenige Meter zurücksetzen wollte ein Lkw-Fahrer am Samstagnachmittag in Erolzheim. Dabei übersah er, dass sich etwas hinter seinem Fahrzeug befand.

Der Mann fuhr mit seinem Klein-Lkw auf der Edelbeurer Straße und wollte in den Meisenweg abbiegen. Hierbei verschätzte sich der 61-Jährige und fuhr wenige Meter an der Kreuzung vorbei. Nun wollte der Mann die wenigen Meter zurücksetzen, um dann in den Meisenweg abbiegen zu können. Doch er übersah, dass sich hinter ihm ein Motorrad befand. Der Kastenwagen stieß mit dem hinteren Trittbrett gegen das stehende Motorrad, was den Zweiradfahrer zu Fall brachte. Sowohl der 25-jährige Motorradfahrer als auch dessen 24-jährige Sozia zogen sich bei dem Sturz leichtere Verletzungen zu, die ambulant in einer Klinik versorgt werden mussten. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf gut 1000 Euro, der Transporter blieb unbeschädigt.