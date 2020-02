Die Landfrauen Laupheim und Illertal laden am Montag, 17. Februar, zum Lichtmessfrühstück in Erolzheim ein. Beginn ist um 9.30 Uhr im Raiffeisensaal, Schloßstraße 3. Bernhard Bitterwolf, Leiter der Bauernschule in Bad Waldsee, wird über das Thema „Alte Traditionen bewahren– zehn schwäbische Tipps für die Gsondheit“ referieren. Anmeldungen werden bis Freitag, 14. Februar, von Rita Braunger, Telefon 07392/6241, und Marina Maier, Telefon 07354/9371802, entgegengenommen. Die Teilnahme kostet fünf Euro.