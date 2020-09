Lebensrettende Geräte für die Helfer vor Ort

Durch die Spendenaktion „Engagieren & Kassieren“ der Kreissparkasse Biberach und der „Schwäbischen Zeitung“ haben die Helfer vor Ort im Ortsverein Erolzheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) 2000 Euro erhalten. Damit konnten sie zwei neue Frühdefibrillatoren (AED) anschaffen.

Von den 65 Mitgliedern des DRK Ortsvereins Erolzheim sind 14 als sogenannte Helfer vor Ort im Illertal vertreten, mindestens einer in jeder Ortschaft. Bereits vor der Spendenaktion verfügte ein Teil der Helfer über einen Frühdefibrillator. Nun sind dank der Aktion „Engagieren & Kassieren“ alle Helfer mit diesem wichtigen Gerät ausgestattet.

„Das ist das Nonplusultra-Gerät um die Überlebenswahrscheinlichkeit zu steigern“, sagt Björn Kostbahn vom DRK Erolzheim. Ralf Spieler weiß: „Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Sekunde.“ Pro Minute, die bis zum Beginn der Wiederbelebung verstreicht, verringert sich die Überlebenswahrscheinlichkeit des Patienten um etwa 10 Prozent. Der Defibrillator kann jedoch nur bei Kammerflimmern eingesetzt werden.

Die Helfer vor Ort sind ehrenamtliche Ersthelfer bei Notfällen. Sie überbrücken die Zeit bis der Rettungsdienst am Unfallort eintrifft. Durch die zuständige Rettungsleitstelle werden sie alarmiert, fahren mit ihrem privaten PKW an den Notfallort und können mit der Versorgung des Patienten beginnen. Sie führen entsprechende lebenserhaltende Basismaßnahmen durch, wie beispielsweise Herz-Lungen-Wiederbelebung, Lagerung des Patienten, Betreuung, blutstillende Maßnahmen. Die Helfer vor Ort verfügen über eine erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung und eine Sanitätsausbildung. Das Jahr über müssen sie regelmäßige Schulungen besuchen und 30 Stunden Fortbildung nachweisen. Ralf Spieler, Bereitschaftsleiter in Erolzheim, sagt: „Die Helfer vor Ort spielen im Gegensatz zum Rettungsdienst in einer anderen Liga. Wir sind immer allein, egal was ist.“ Die freiwilligen Helfer gewinnen nicht nur wichtige Zeit für den Patienten, sondern können den Rettungskräften durch die Vorbereitung auch einzelne Arbeitsschritte ersparen. Die Helfer sind darüber hinaus auf Heimatfesten, Faschingsfeiern und sonstigen Veranstaltungen vor Ort und das alles ehrenamtlich für Menschen, Bürger und Nachbarn. „Wir sind die Nachbarschaftshilfe mit oranger Jacke und Pflaster“, sagt Björn Kostbahn. Am 2. Oktober kann beim Roten Kreuz in Erolzheim wieder Blut gespendet werden, sowie am 10. Oktober für die Altkleidersammlung Säcke abgegeben werden.