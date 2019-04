Komische Verwechslungen und amüsante Missverständnisse

Einen kurzweiligen und unterhaltsamen Theaterabend haben die 260 Besucher am Ostermontag in der Mehrzweckhalle Erolzheim erlebt. Die Theatergruppe Erolzheim feierte die Premiere ihres Stücks „Niemand ist vollkommen“ nach den Motiven des Filmklassikers „Manche mögen’s heiß“ in einer überarbeiteten Fassung von Irene Diwiak und inszeniert von Birgit Schuck. Dass die Theatergruppe Erolzheim einen guten Ruf besitzt, zeigte die ausverkaufte Halle.

Zwei Stunden wirbelten die 23 Akteure auf der Bühne oder durch die Mehrzweckhalle, das gesamte Darstellerensemble wusste hier bis in die Nebenrollen zu glänzen. „Die vielen Proben und der gewaltige Aufwand haben sich gelohnt und besonders froh bin ich, dass so viele junge Menschen bei uns mitmachen“, sagte Ulrike Lauer-Pöpperl, Vorsitzende der Theatergruppe Erolzheim. Erwähnenswert ist auch der schnelle Bühnenbau. Laufend wurde die Kulisse geändert und der Besucher hatte nicht den ganzen Abend dasselbe Bühnenbild vor Augen.

Urkomische Verwechslungen

Zum Inhalt dieser brillanten Komödie: Chicago im Jahr 1929. Es ist die Zeit der Prohibition, Bandenkriege sind an der Tagesordnung. Die beiden Musiker Jerry (Uli Götzeler) und Joe (Johannes Hirt) sind zur falschen Zeit am falschen Ort, als sie Augenzeugen eines Maffia-Massakers werden. Das kann sich der Maffia-Boss (Theresa Huber) natürlich nicht leisten und setzt die beiden Musiker auf die Abschussliste. Um ihre eigene Haut zu retten, verkleiden sich die beiden als Frauen und schließen sich einer Damenkapelle an. Und damit kann das Chaos mit urkomischen Verwechslungen, amüsanten Missverständnissen und ulkigen Situationen beginnen.

Als Daphne und Josephine schleusen sich die beiden Männer bei der Damenkapelle ein und schließen auch gleich Freundschaft mit der Ukulele-Spielerin Sugar (Pia Weirather). Beide verlieben sich in Sugar. Allerdings hat Josephine, die sich tagsüber in einen etwas tolpatschigen und extrem verklemmten Milliardär verkleidet und mit dieser unverfrorenen Lüge Sugar für sich gewinnen will, bald bessere Chancen als Daphne.

Die ist aber auch begehrt – der Millionär Osgood (Linus Reichert) hat ein Auge auf die Frau geworfen. Bevor nun Sugar und Joe ein Paar werden, tauchen noch die Gangster in Venedig auf. Dort findet das Treffen der Freunde der italienischen Oper statt. Zum Gedenken an die Freunde fordert der Mafioso (Christian Zeiler) die Besucher in der Halle tatsächlich auf, sich für eine Gedenkminute von ihren Plätzen zu erheben.

Wie die Geschichte endet, wird hier natürlich nicht verraten, da noch zwei Aufführungen anstehen. Der berühmte Schlusssatz darf aber noch erwähnt werden, als Daphne dem exzentrischen Millionär Osgood erklärt, warum er ihn nicht heiraten kann. „Verstehst Du denn nicht, Osgood! Ich bin ein Mann“. Osgoods Antwort: „Na und? Niemand ist vollkommen.“