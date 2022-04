Mann rammt im Rausch drei Autos

Einen großen Schaden hat ein Autofahrer am Sonntag in Erolzheim verursacht.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 31-Jähriger kurz nach 22 Uhr durch die Mühlstraße. Hier streifte er drei Autos, die hintereinander rechts am Straßenrand standen. Zuletzt war auch das Auto des 31-Jährigen so beschädigt, dass er nicht mehr weiterkam. Die Ursache für all das war schnell klar: Der Mann war stark betrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Deshalb musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Den Mann erwartet eine Strafanzeige. Und die Rechnung für den Schaden an den Autos. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 13 000 Euro.

Hinweis der Polizei: Jeden Tag zieht die Polizei allein im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm sieben berauschte Fahrer aus dem Verkehr, um Unfälle zu verhindern. Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel.