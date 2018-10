Kein Frontalunterricht: Wo die Schüler ihre eigenen Lehrer sind

Vor fast zwei Jahren hat die grün-schwarze Landesregierung ein neues Realschulkonzept auf den Weg gebracht. Dieses sieht unter anderem vor, dass die Schulen mehr Poolstunden bekommen. Poolstunden sind Unterrichtsstunden, mit denen die Schulen eigene Schwerpunkte setzen können. Was das im Alltag bedeutet, zeigt ein Beispiel an der Realschule Erolzheim. Das Team um Schulleiter Volker Knaupp hat eine sogenannte Lernfamilie etabliert. Diese hat mit dem herkömmlichen Frontalunterricht kaum etwas gemeinsam.

„Es gab heftigen Widerstand, aber auch Zustimmung“, erinnert sich Knaupp an die Anfänge. Für Kinder, Lehrer und Eltern stellte die Einführung der Lernfamilie gewissermaßen ein Experiment dar, dessen Ausgang zunächst völlig offen war: „Dieses Konzept ist in dieser Form nirgendwo in Baden-Württemberg zu finden.“ Dafür aber in Bayern, genauer gesagt an der Anne-Frank-Realschule in München. „Eine Kollegin und ich sind dorthin gefahren, um uns das näher anzuschauen“, sagt Knaupp. Überzeugt haben ihn vor allem zwei Punkte: das selbstverantwortliche und das soziale Lernen. Also feilten die Erolzheimer in einem längerem Prozess an „ihrer“ Lernfamilie, weil sie das Konzept allein schon wegen der unterschiedlichen Bildungspläne in Bayern und Baden-Württemberg nicht 1:1 übernehmen konnten. Im Schuljahr 2017/18 ging es an den Start.

Am Ende steht ein Test

Eine Lernfamilie besteht aus etwa 18 Schülern, die aus verschiedenen Jahrgangsstufen und Klassen stammen. „Wir lösen für zwei Unterrichtseinheiten pro Woche die klassischen Strukturen auf. Größere Kinder helfen den kleineren – und umgekehrt“, erläutert der Schulleiter. Der Nachwuchs bearbeitet Deutsch-, Mathe- oder Englischaufgaben. Damit jeder weiß, was er zu tun hat, gibt es einen Fahrplan. Dieser zeigt den Schülern, was und in welcher Reihenfolge zu bearbeiten ist. Wie schnell das passiert, bleibt den Sprösslingen weitgehend selbst überlassen. Weitgehend deshalb, weil am Ende eines Zyklus’ – acht Epochen gibt es übers Schuljahr verteilt – ein Test steht. „Das Ergebnis fließt in die Endnote des jeweiligen Fachs mit ein“, erläutert Knaupp. „So ist den Schülern auch der Ernst des Ganzen bewusst.“

Und so verwundert es kaum, dass die Schüler leise und konzentriert an ihren Aufgaben arbeiten. Das zeigt ein Besuch in einer Lernfamilie. Ines (Klasse 6b, zehn Jahre), Jannika (7b, 13 Jahre), Feyza (7a, zwölf Jahre) und Hayat (5a, elf Jahre) sitzen in einer Viererreihe. Begriffe anhand des Dudens bestimmten Wortfamilien zuordnen, Fragen zu einem englischen Text beantworten oder mathematische Definitionen wie „größer als“ oder „kleiner als“ einüben – jedes der Mädchen macht etwas anderes. Ab und an bitten sie sich gegenseitig um Unterstützung. Sollten sie selbst nicht weiterkommen, gibt Lehrerin Julia Bachmor Schützenhilfe.

So bewerten Schüler das Konzept

„Den normalen Unterricht finde ich ein bisschen besser, weil man hier so leise sein muss“, sagt die zehnjährige Ines. Positiv sei hingegen, dass es keine Hausaufgaben gibt. So sieht es auch ihre Nebensitzerin Jannika. Denn die Ordner mit den Aufgaben bleiben in der Schule.. „Nur kurz vor dem Test dürfen die Schüler ihren persönlichen Ordner mit nach Hause nehmen“, erläutert Volker Knaupp. Diese Regel gefällt auch der zwölfjährigen Feyza: „Und man kennt mehr Leute in der Schule.“ Für die elfjährige Haya ist ein großer Pluspunkt, im eigenen Tempo arbeiten zu dürfen: „Falls ich Hilfe brauche, kann ich jemanden in meiner Reihe fragen.“

Diese Form des Unterrichts erfordert eine große Organisation. Viele Ordner mit Lernmaterialien füllen die Schränke in den Klassenzimmern. All das musste erst einmal erstellt werden, Vorlagen gab es keine. „Vor dem Start des Schuljahrs ist das eine immense Arbeit. Immerhin haben wir mehr als 600 Schüler“, schildert Knaupp.

Im Lauf des Schuljahrs zahle sich diese Vorarbeit dann für die Lehrkräfte aus, weil zum Beispiel die Korrekturen oder die Vorbereitung auf den Unterricht schneller gehen. Auf den bisher erstellten Unterlagen möchte sich die Schule aber nicht ausruhen: „Das Konzept soll am Ende eines Schuljahrs immer auf den Prüfstand kommen, damit wir es auf die nächste Stufe heben können.“

Ein Ergebnis der Evaluation nach dem Schuljahr 2017/18 war zum Beispiel, dass sich die Eltern mehr Beteiligung wünschten. „Dadurch, dass die Ordner zunächst vollständig in der Schule verbleiben sollten, fühlten sich manche ausgeschlossen“, so Knaupp. Inzwischen lobe der Elternbeirat das Konzept als „Musterbeispiel für Mitsprache“. Wohl auch, weil jedes Kind am Ende einer Lernfamilienstunde kurz notiert, welche und wie es die Aufgaben bewältigt hat. Der zuständige Lehrer gleicht dies mit seinem Eindruck ab. Das Ergebnis davon bekommen die Eltern für eine Unterschrift vorgelegt.

Die Sorge mancher, ihre Kinder könnten sich notentechnisch verschlechtern, habe sich nicht bestätigt, so Knaupp. „All das klingt nach einer eher technischen Maßnahme, was es aber nicht ist. Es war ein großer Schritt, den wir vom herkömmlichen Unterricht weggegangen sind.“ Die breite Mehrheit trage dieses Konzept inzwischen mit.