Ein Kaminbrand ist am Freitag in Erolzheim glimpflich ausgegangen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, rückten die Einsatzkräfte gegen 20.30 Uhr zu einem Gebäude im Birkenweg aus. Glanzruß im Schornstein dürfte laut Polizei ursächlich für das Feuer gewesen sein. Ein Bewohner hatte den Notruf abgesetzt. Neben Feuerwehr und Polizei war auch der Rettungsdienst am Brandort. Verletzt wurde niemand, am Gebäude entstand kein Sachschaden.