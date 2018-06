Kübler überrascht in Erolzheim

Lara Kübler vom SV Dettingen hat mit Platz eins beim Tischtennis-Bezirksranglistenturnier Schwaben Süd in Erolzheim für eine Überraschung gesorgt. Durch den Erfolg bei den Schülerinnen C qualifizierte sie sich direkt für das Bezirksranglistenturnier Schwaben Mitte März.

Neben den Schülerinnen C wurden auch in den Altersklassen Jugend sowie bei den Schülern A und B die Besten ermittelt. Neben Lara Kübler vertraten ebenfalls Fabian Aumann und Arne Stützle die Farben des SV Dettingen. Aumann gewann fünf Spiele bei den Schülern A und erreichte den vierten Platz. Stützle sicherte sich bei den Schülern B mit drei Siegen den fünften Platz. Beide qualifizierten sich damit für das zweite Bezirksranglistenturnier in Hirschegg Ende April.