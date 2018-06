Königspython in Dietbruck aufgetaucht

Schon mehrmals wurde in den vergangenen Wochen im Bereich Dietbruck-Herrenmühle von Spaziergängern eine größere Schlange gesichtet. Sogar die Feuerwehr rückte einmal aus und wollte das Reptil einfangen, was nicht gelang. Am Mittwochnachmittag entdeckten Eugen Högerle junior und senior die gut ein Meter lange Königspython mitten auf dem Mühlweg in der prallen Sonne kurz vor Dietbruck.

Die beiden bedeckten das Reptil mit einer Kunststoffkiste und stellten ein Zehn-Kilo-Gewicht drauf. „Sicher ist sicher, man kann ja nicht wissen wie gefährlich das Tier ist“, sagte Eugen junior. Die Högerles informierten Thomas Feick von Erolzheimer Ordnungsamt über den Fang, dieser wiederum benachrichtigte das Tierschutzamt beim Landratsamt.

Eine Mitarbeiterin des Landratsamts und ein Veterinär kamen an die Fundstelle und nahmen den Königspython in Gewahrsam. Nun wird nach dem Besitzer gesucht. Dieser sollte sich bei Thomas Feick, Ordnungsamt Erolzheim, Telefon 07354/931816, melden.

Der Königspython gehört, neben der Boa constrictor, zu den beliebtesten Riesenschlangen. Er wird immer noch sehr häufig als importierte Farmzucht an Einsteiger verkauft, die mit den häufig vorkommenden Futterverweigerungen immer wieder Probleme haben. Aber auch „echte Nachzuchten“ können einem Anfänger Kopfzerbrechen bereiten, wenn man die Haltung dieser sensiblen Tiere ohne ausreichende Vorbereitung angeht. (jowi)