Jugendliche erhalten Einblick in Industrie

Der Infotruck der Metall- und Elektroindustrie macht am Dienstag und Mittwoch, 9. und 10. April, Station an der Realschule Erolzheim. In dem Lastwagen ist ein Beraterteam, das neben Informationen zur Berufsausbildung in der Metall- und Elektroindustrie auch allgemeine Bewerbungstipps geben kann.

Multimedia-Anwendungen laden auf eine virtuelle Reise durch die Industrie ein. Die Schüler können virtuell am Produktionsprozess eines Autos mitwirken und typische Aufgabenstellungen verschiedener Berufe lösen. In der Metall- und Elektroindustrie gibt es mehrere zukunftsweisende Ausbildungsberufe und Studiengänge, wie es in einer Mitteilung heißt.

Vom Mechaniker über Elektroniker bis hin zum IT-Systemkaufmann können junge Leute rund 40 Berufe erlernen. „Dieser Truck zeigt Besuchern die Vielfalt der Metall- und Elektroindustrie mit ihren verschiedenen Produkten in ihrer ganzen Breite“, bekräftigt Götz Maier, Geschäftsführer von Südwestmetall Ulm.