Jahreshauptversammlung Theatergruppe Erolzheim

Die Mitglieder der Theatergruppe Erolzheim trafen sich am 8. April in der Mehrzweckhalle zu ihrer Jahreshauptversammlung. Die Vorsitzende Ulrike Lauer-Pöpperl eröffnete die Versammlung und begrüßte die anwesenden Mitglieder und besonders Bürgermeister Ackermann. In einem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr informierte sie über den Probenbeginn im Herbst für das Theaterstück, das an Ostern 2022 hätte aufgeführt werden sollen. Leider zwangen pandemiebedingte Besetzungs- und Terminprobleme die Vorstandschaft zur Neuplanung. Für die kommende Theatersaison sollen nun die Proben im Herbst diesen Jahres starten , damit dann an Ostern 2023 die Aufführungen des Theaterstückes „Bis in alle Ewigkeit, Amen“ hoffentlich über die Bühne gehen können.

Birgit Ehrentreich verlas den Kassenbericht, der für die kommende Saison eine beruhigende finanzielle Rücklage garantierte.

Bürgermeister Ackermann bedauerte in seinem Grußwort, dass in den vergangenen beiden Jahren wenig Aktivitäten im Theaterverein stattfinden konnten und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich die Gesamtsituation verbessert und wieder ein normales Vereinsleben stattfinden kann.

Bei den anschließenden Wahlen wurden alle bisherigen Vorstandsmitglieder wieder gewählt, nur Michael Ehrentreich schied auf eigenen Wunsch aus. Für den vakanten Posten des zweiten Vorstandes konnte Ute Bodenmüller gewonnen werden, die sich schon zuvor in der Gruppe engagiert hatte.

Am Theaterstadel, der vor Jahren von der Theatergruppe in Eigenleistung renoviert wurde, sind inzwischen einige Instandhaltungsarbeiten notwendig, die mit Bürgermeister Ackermann besprochen wurden.

Beim Sommerferienprogramm der Gemeinde wird sich die Theatergruppe wieder für Kinder und Jugendliche engagieren.

Abschließend war sich die Versammlung einig in der Hoffnung auf Normalität in der kommenden Zeit.