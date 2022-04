Jahreshauptversammlung der Gartenfreunde Erolzheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der 1. Vorsitzende des Vereins der Gartenfreunde Erolzheim, Hubert Gaißmaier, eröffnete die Jahreshauptversammlung mit dem Totengedenken für die im Berichtszeitraum verstorbenen Mitglieder.

In seinem anschließenden Rechenschaftsbericht ließ er das vergangene Vereinsjahr in gewohnt unterhaltsamer Weise Revue passieren. Gaißmaier bedauerte, dass die in normalen Jahren vielfältigen Vereinsaktivitäten pandemiebedingt nur eingeschränkt stattfinden konnten und sprach die Hoffnung aus, dass bald wieder normales Vereinsleben einkehren möge.

Kassiererin Barbara Veit konnte einen erfreulichen Kassenbericht vermelden und den Etat für das neue Vereinsjahr der Versammlung vorstellen. Revisor Günter Hecker berichtete von der Kassenprüfung durch Karl-Josef Straub und seine Person und bescheinigte Barbara Veit eine einwandfreie Kassenführung. Anschließend beantragte Bürgermeister Jochen Ackermann die von den Revisoren vorgeschlagene Entlastung der Vorstandschaft bei der Mitgliederversammlung. Sie erfolgte einstimmig. Er überbrachte ein Grußwort der Gemeinde und bedankte sich beim Verein für die gute Zusammenarbeit. Beispielgebend erwähnte er die Pflege der Verkehrsinseln am Ort und das Schmücken des Maibaums.

Bei den Wahlen wurde Robert Fischer als 2. Vorsitzender im Amt bestätigt. Neu ins Amt als Schriftführerin gewählt, wurde die bisherige Vereinsrätin Marion Bürk. In den Vereinsrat gewählt wurden Yvonne Götzeler, Gisela Högerle, Rita Hörmann, Anton Blank, Karl Soherr und Joachim Veit.

Für 25jährige Vereinszugehörigkeit geehrt wurden Hildegard Kohler und Eugen Neher. Für 40 Jahre ausgezeichnet wurde Karl-Josef Straub, langjähriger Kassier des Vereins. Weitere Ehrungen konnten in der Versammlung wegen Verhinderung der Jubilare nicht vorgenommen werden.