Infoveranstaltung zu den Kommunalwahlen

Die Grünen im Kreis Biberach sind auf der Suche nach Kandidaten für die Kreistagsliste. Zusammen mit Kommunalpolitikern informiert der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen am Mittwoch, 16. Januar, um 20 Uhr in Erolzheim im Gasthaus Marktschmiede, Marktplatz 8 bis 10, über die Arbeit der Mitglieder im Kreistag und in den Gemeinden. Interessierte sind willkommen.

Am 26. Mai sind in Baden-Württemberg Kommunalwahlen. Die Gemeinderäte und der Kreistag werden neu gewählt. Unter dem Motto mitdenken, mitmachen, mitentscheiden laden die Grünen interessierte Mitbürger ein, sich zu überlegen, ob sie Verantwortung übernehmen und für ein Gremium kandidieren wollen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu brauche man nicht grünes Mitglied werden, sollte aber die wesentlichen Ziele grüner Politik mittragen können.