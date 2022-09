Infoabend in Erolzheim über häusliche Pflege

Die meisten älteren Menschen wollen bis zu ihrem Lebensende daheim leben. Dies ist in vielen Fällen möglich, aber oft fallen Entscheidungen nach Krankheitseinbrüchen unter Zeitdruck. Zur Information für Angehörige und ältere Menschen veranstalten die AOK Ulm-Biberach, die ökumenische Sozialstation Rottum-Rot-Iller und die Pflegebrücke von Diakonie und Caritas mit Unterstützung der Gemeinde Erolzheim einen Orientierungsabend am Freitag, 7. Oktober, 17 bis 20 Uhr, im katholischen Gemeindehaus in Erolzheim. Teilnehmen kann jeder kostenlos, auch wenn er einen anderen Pflegedienst nutzt oder Mitglied einer anderen Kranken-/ Pflegekasse ist. AOK Pflegeberaterin Carolin Maunz stellt die Unterstützungsmöglichkeiten der Pflegeversicherung vor. Zwei Drittel der Betroffenen, selbst als Schwerstpflegebedürftige, werden von Angehörigen daheim versorgt; die pflegerischen Handgriffe lassen sich bei einem Pflegekurs üben oder durch Anleitung der Sozialstation lernen. Manuela Kieper, Sozialstation Rottum-Rot-Iller, stellt ihre Arbeit mit Pflege, Betreuungsgruppen sowie der Nachbarschaftshilfe vor. Auf rechtliche Fragen wie Unterhalt vom Ehepartner oder erwachsenen Kindern, Vorsorgevollmacht/ Betreuung, Patientenverfügung geht Karl-Heinrich Gils, Diakonie von Hilfen im Alter, ein. Manche Angehörige spüren, dass sich beim Betroffenen psychisch etwas verändert. Auf Wunsch werden die Symptome einer Demenz im Vergleich zu einer depressiven Reaktion erläutert.