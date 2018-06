In Supermarkt eingebrochen

Bislang Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Einkaufsmarkt in der Dieselstraße in Erolzheim eingebrochen. Ein Zeuge entdeckte gegen 5.30 Uhr die Spuren der Diebestour.

Nach Angaben der Polizei haben die Unbekannten das Dach beschädigt und sind so in das Innere des Gebäudes gelangt. Überall suchten die Täter nach Brauchbarem. Sie gingen zu einem Tresor und brachen ihn auf, wo sie schließlich Geld fanden. Mit der Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Spezialisten der Polizei haben Spuren am Tatort gesichert.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, möge sie unter Telefon 07352/202050 mit der Polizei in Verbindung setzen.