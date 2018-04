In Erolzheim ist Künstlermarkt

Erolzheim (sz) - Der Erolzheimer Künstlermarkt findet am Samstag, 14. April, und Sonntag, 15. April, bereits zum 13. Mal in Folge statt. Die katholische Bücherei bietet erneut Hobbykünstlern ein Forum, um ihr Können einem breiten Publikum vorzustellen. Der Künstlermarkt in der Realschule Erolzheim ist am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Erwartet werden laut Ankündigung wieder zahlreiche Besucher und Interessenten. An beiden Tagen präsentieren Künstler selbst hergestellte Kunstgegenstände. Die Herstellung der Kunstobjekte kann teilweiseselbst miterlebt werden. Ausgestellt werden Aquarellbilder, Ölbilder, Acrylbilder, Töpferwaren, Drechselarbeiten aus Holz, Holzspielsachen, Floristik, Kunstkarten, Patchwork, Stick und Näharbeiten, Schmuck aus unterschiedlichen Materialien, Specksteingegenstände, floristische Werkstücke, Filzarbeiten, gehäkelte Puppen, Mosaikkunst und vieles mehr. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen an beiden Tagen die Schüler der Realschule Erolzheim.