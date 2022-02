Impfzentren in Laupheim und Erolzheim schließen

Aufgrund der nachlassenden Nachfrage werden die Impfstützpunkte in Laupheim und Erolzheim zum 1. März schließen. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

Die mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) werden in Laupheim und Erolzheim jedoch weiterhin Impfaktionen anbieten. Die Impfstützpunkte in Riedlingen und in Biberach bleiben zunächst bestehen.

Derweil hat sich die Leiterin des Teams Planung Impfinfrastruktur der Task Force Impfen im Sozialministerium, Annegret Kuhn, ein Bild von der Impfkonzeption im Landkreis Biberach gemacht und das Gespräch mit den Verantwortlichen im Landratsamt sowie dem DRK gesucht. Gemeinsam mit Landrat Heiko Schmid und Oberbürgermeister Norbert Zeidler besichtigte sie den Impfstützpunkt in der Stadthalle Biberach. Kuhn sei angetan gewesen von der sehr guten Zusammenarbeit zwischen DRK, Landkreis und Stadt, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir sind beeindruckt, wie sehr die Verantwortlichen hier in Biberach an einem Strang ziehen, um möglichst niederschwellige Impfangebote für die Bürgerinnen und Bürger anbieten zu können“, wird Kuhn zitiert.

„Rund 45000 Impfungen wurden seit Oktober 2021 bei mobilen Impfangeboten und in den Impfstützpunkten durch das DRK im Landkreis Biberach durchgeführt“, berichtete der Landrat. Vor Weihnachten seien es 6000 Impfungen innerhalb einer Woche gewesen. Dafür gebühre dem DRK im Kreis und allen Beteiligten allerhöchster Respekt, so Schmid. Weiter sagte er: „Auch wenn die Impfquote von unter 70 Prozent im Landkreis immer noch nicht zufriedenstellend ist, sank die Nachfrage in den letzten Wochen spürbar.“ Deswegen müsse das Angebot im März wieder zurückgefahren werden. Das Ziel laute dennoch, weiterhin in der Fläche des Landkreises mit Impfterminen präsent zu sein.