Haser weitet Sprechstunde aus

Aufgrund der hohen Nachfrage in Zeiten der Corona-Krise weitet der CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser seine telefonische Bürgersprechstunde im April aus. In Facebook-Sprechstunden berichtet er zudem live wöchentlich über Neuigkeiten.Die nächsten telefonischen Bürgersprechstunden von Raimund Haser finden am Mittwoch, 15. April, und am Mittwoch, 22. April, jeweils von 14 bis 17 Uhr statt. Im direkten Gespräch können sich Bürger mit ihren Problemen, Anregungen oder auch mit in diesen Zeiten wertvollen Hinweisen an ihren direkt gewählten Landtagsabgeordneten wenden. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Für die Terminabsprache sollte das Büro im Landtag kontaktiert werden: Telefon 0711/20638106, E-Mail raimund.haser@cdu.landtag-bw.de.