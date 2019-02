Haser als Beisitzer in den Vorstand gewählt

Raimund Haser, Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Wangen-Illertal, ist in der jüngsten Fraktionssitzung als Beisitzer in den Vorstand der CDU-Landtagsfraktion gewählt worden. „Es erfüllt mich mit Stolz, künftig die Interessen der Fraktionäre im Führungskreis unserer Landtagsfraktion vertreten zu dürfen“, wird Haser in einer Pressemitteilung zitiert.

Raimund Haser ist seit 2016 direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Wangen-Illertal. Er ist naturschutzpolitischer Sprecher, medienpolitischer Sprecher und vertriebenenpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion sowie Mitglied in den Ausschüssen Kultus, Jugend und Sport sowie Umwelt, Klima und Energiewirtschaft.