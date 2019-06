Handwerker verletzt sich mit Motorflex

Schwere Verletzungen hat sich ein Handwerker am Freitag in Erolzheim zugezogen. Das berichtet die Polizei. Der 28-Jährige bearbeitete gegen 14.20 Uhr auf einer Baustelle ein Stahlbetonrohr mit einer Motorflex. Hierbei verkantete nach Polizeiangaben das Videablatt, schlug zurück und traf den Arbeiter mit laufendem Videablatt an der linken Halsseite. Ein weiterer Monteur leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Nach der ersten medizinischen Versorgung durch einen Notarzt, kam der 28-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik.