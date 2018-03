Hänsel und Gretel stehen in Erolzheim auf der Bühne

Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck wird am Samstag, 24. Februar, 18 Uhr, in einer gekürzten Fassung in der Mehrzweckhalle in Erolzheim aufgeführt. Veranstalter ist der Kulturausschuss.

Wie können zwei Sängerinnen, eine Kabarettistin und ein Pianist diese Oper in Szene setzen? Man erfinde einen sprechenden Besen, lasse Hänsel (Alexandra Schmid) und Gretel (Alba Vilar-Juanola ) auf der Bühne agieren, erlaube der bösen Hexe (Barbara Schmid) ihren spektakulären Hexenritt und gebe dem Pianisten (Daniel Gräser) die Aufgabe ein ganzes Orchester zu ersetzten. Diese Inszenierung der Künstler verspricht laut Ankündigung ein stimmungsvolles Musiktheater mit professioneller Besetzung für das kleine und große Publikum.

Die aus Oberschwaben stammende Mezzosopranistin Alexandra Schmid absolvierte ihr Studium an der Musikhochschule Saarbrücken und hat ein Festengagement im Rundfunkchor Leipzig. Als Solistin konzertiert sie regelmäßig unter anderem mit dem Rundfunkorchester des MDR, dem Leipziger Barockorchester, der Staatskapelle Halle, den Bamberger Symphonikern und den Münchner Bachsolisten.

Ihre katalanische Kollegin Alba Vilar-Juanola ist ebenfalls festes Mitglied im Leipziger Rundfunkchor und schloss ihr Studium an der Musikhochschule Rostock mit Auszeichnung ab. Die Sopranistin erhielt den Förderpreis der Walter-und-Charlotte-Hamel-Stiftung und war Finalistin beim Wettbewerb „Juventudes Musicales de Espana“. Als Konzertsolistin gestaltet sie regelmäßig Sopranpartien großer Oratorien.

Barbara Schmid ist laut Pressemitteilung weit über Oberschwaben hinaus als Kabarettistin „’s Rösli“ bekannt und begeistert mit ihrem Soloprogramm „Kann denn Liebe Sünde sein“.

Der Pianist Daniel Gräser studierte Kirchenmusik an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg. Er initiiert Konzerte, komponiert, schreibt Arrangements und war Kantor bei Passionen. Er ist Organist und Chorleiter des katholischen Kirchenchors in Kirchberg und unterrichtet Klavier an der Musikschule Sinningen-Kirchberg und an der Jugendmusikschule in Ochsenhausen.