Grünes Gold Tettnangs und die Grafen von Montfort

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause waren die Damen vom Frauenbund Erolzheim bei strahlend blauem Himmel wieder auf Ausflugstour. Für einen Morgenimpuls wurde der erste Stopp an der Ruhe-Christi-Kapelle in Schomburg bei Wangen eingelegt. Dann ging es weiter zum Hopfengut Nr. 20 nach Tettnang, was sich als echter Ausflugsvolltreffer erwies. Bei der spannenden und humorvollen Führung durch den Hopfenbetrieb und das Hopfenmuseum erfuhren die Ausflüglerinnen allerhand über Anbau, Pflege und Ernte des Hopfens einst und heute. Äußerst beeindruckend war die riesige, laute Hopfenpflückmaschine. Hier kann man beobachten wie vorne die rund 8 m langen Hopfenschlauen eingehängt werden und am Schluss die sauber abgepflückten Hopfendolden über die Förderbänder laufen. Zum Mittagessen im Hopfengut ließ man sich natürlich auch das hauseigene Bier munden. Nächster Halt war das Neue Schloss Tettnang. Die Schlossführerin erzählte eindrücklich über das Leben der Grafen von Montfort und man schnupperte den Duft des Alltags in einer Zeit, zu der Waschen als ungesund galt und nur Parfüm Gerüche und Ungeziefer vertreiben konnte. Danach war man sich einig und froh, in der heutigen Zeit leben zu dürfen. Eine Tettnanger Konditorei wartete anschließend mit köstlichen Kuchen und Torten auf. Letzter Halt war bei einem urigen Kressbronner Obsthof, der mit Bodenseeobst und Gemüse zum Einkauf einlud. Schee war’s!