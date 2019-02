Naema, Jona und Thomas stecken die Köpfe zusammen und erarbeiten eine Plakatpräsentation zum Thema „Resistance against the Nazi Regime“ – Geschichtsunterricht auf Englisch. Was ungewöhnlich klingt, ist für die Schüler der 10b, der Bili-Klasse der Realschule Erolzheim, schon Routine. Denn seit inzwischen acht Jahren wird an der Realschule im Illertal von der fünften Klasse bis zum Realschulabschluss im Bili-Zug zweisprachig unterrichtet.

Seit dem Schuljahr 2011/12 bietet die Realschule Erolzheim nach eigenen Angaben als eine von wenigen Realschulen im Kreis Biberach Schülern die Chance, ab der fünften Klasse verstärkt Englisch zu lernen. Über die sechsjährige Realschulzeit hinweg werden, zusätzlich zum herkömmlichen Englischunterricht, zwei Sachfächer bilingual unterrichtet. Unterrichtssprache ist in diesen Sachfächern hauptsächlich Englisch. So beschäftigen sich die Schüler in den Fächern Geographie, Bildende Kunst, Geschichte sowie Biologie mit den entsprechenden Themen aus dem Bildungsplan auf Englisch. Das Sachfachlernen mit Themen wie zum Beispiel „The Global Grid“, „Life in the Middle Ages“ oder „Blood Circulation“ wird so mit dem Sprachenerwerb verknüpft.

Eine Schülerin der sechsten Klasse sagt hierzu: „Es ist toll, so viele Wörter auf Englisch zu können.“ Heute weiß die Schule eigenen Worten zufolge, dass sie sich vor acht Jahren auf den richtigen Weg gemacht hat. Viele ehemaligen Schüler würden berichten, dass sie durch den verstärkten Fremdsprachenunterricht in den weiterführenden Schulen, insbesondere auf dem Weg zum Abitur, Vorteile hätten. Aber auch wer eine Ausbildung in einem Unternehmen beginne, profitiere. Natürlich gehe dies nicht ohne zusätzlichen Einsatz. Um die Qualität des Sachfaches zu gewährleisten, würden die Bili-Fächer teilweise mit zusätzlichen Wochenstunden unterrichtet.