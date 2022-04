Generalversammlung des Musikvereins Erolzheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum dritten Mal in Folge war der Erolzheimer Musikverein gezwungen, seine Mitgliederversammlung unter Beachtung der aktuell geltenden Hygieneregeln der Corona-Pandemie abzuhalten. So verteilten sich am Freitag, den 25. März 58 Personen in der Mehrzweckhalle, als der Vorsitzende Michael Ehrentreich die Versammlung eröffnete und die Anwesenden herzlich begrüßte, im Besonderen Herrn Bürgermeister Jochen Ackermann. Herr Ehrentreich teilte mit, dass die zahlreichen aufgeschobenen Ehrungen nicht heute durchgeführt werden, sondern im Herbst diesen Jahres an einem eigens dafür einberufenen Ehrungsabend.

Kornelia Guter berichtete dann als Kassenwartin über die befriedigende finanzielle Lage des Vereins, dann stellten die Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung fest und empfahlen der Versammlung, die Entlastung der Kassiererin auszusprechen.

Schriftführerin Kerstin Veit gab bekannt, dass der Musikverein aktuell 208 aktive und 142 passive Mitglieder zählt, dann konnte sie aber in ihrem Rückblick pandemiebedingt nur ganz wenige Vereinsaktivitäten verzeichnen. Immerhin konnte ein zaghafter Probenbeginn und einige Ständchen stattfinden, sowohl bei der Musikkapelle, wie auch beim Spielmannszug, auch die Cheerleader trafen sich erstmalig wieder unter freiem Himmel. Auch die Abteilungsleiter und die Dirigenten wussten nur von wenigen Auftritten zu berichten.

Im weiteren Verlauf der Versammlung stellte der Vorsitzende eine kleine Satzungsänderung zur Diskussion, die dann auch ohne Gegenstimmen akzeptiert wurde.

Bürgermeister Ackermann lobte in seinem Grußwort den Musikverein für seine hervorragende Jugendarbeit und die harmonische Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Dann nahm er die Entlastung des Vereinsvorstandes und die Wahlen vor, bei denen fast alle in ihren Ämtern betätigt wurden, nur Jakob Mayer und Manuel Burghardt schieden aus, für die Linus Reichert und Tobias Schreiner nachrückten.

Der Generalversammlung des MVE war noch eine Mitgliederversammlung des Fördervereins vorausgegangen, die vom Vorsitzenden Emanuel Haug geleitet worden war.