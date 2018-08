Gemüsedieb auf frischer Tat ertappt

In Erolzheim hat am Sonntag ein Mann Gemüse aus einem Garten klauen wollen. Doch er wurde dabei erwischt und flüchtete.

Wie die Polizei mitteilt, saßen ein Mann und seine Frau kurz nach 22 Uhr in ihrem Garten beim Realschulweg. Sie beobachteten, wie sich im Nachbargarten ein Unbekannter am Gemüse zu schaffen machte. Dem 35-Jährigen kam dies verdächtig vor und er sprach den Unbekannten an. Dieser erschrak und flüchtete. Sein Fahrrad samt geerntetem Gemüse ließ er stehen.

Der 35-Jährige verfolgte ihn und hielt ihn fest. Der Unbekannte schlug zu, riss sich los und flüchtete erneut. Trotz sofortiger Suche konnte die Polizei keinen Verdächtigen mehr feststellen.

Der Zeuge beschrieb den Geflüchteten als ungefähr 28 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hätte kurze dunkle Haare und eine stämmige Figur gehabt. Bekleidet sei er mit einem Achselshirt und einer kurzen Hose gewesen.

Die Ermittler vom Polizeiposten Ochsenhausen (Telefon 07352/202050) haben jetzt wegen des versuchten Diebstahls und Körperverletzung die Suche nach dem unbekannten Gemüsedieb aufgenommen.