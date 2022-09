Gegen Zäune, Auto und eine Hauswand geprallt

Sein Auto ist gegen Metallzäune, Auto und eine Hauswand gekracht – am Dienstag verursachte ein 70-Jähriger hohen Sachschaden bei einem Unfall in Erolzheim. Gegen 12.30 Uhr fuhr der Mann mit einem Toyota in der Keplerstraße in Richtung Einsteinstraße. Wie die Polizei berichtet, ließ sich der Senior durch eine Meldung im Tacho ablenken. Im Kurvenbereich kam der Wagen zu weit nach rechts und durchbrach auf einem Grundstück zwei Metallzäune. Anschließend krachte der Toyota gegen ein geparktes Auto und in eine Hauswand. Der Fahrer war angegurtet und blieb zum Glück unverletzt. Den Sachschaden an dem Gebäude, den Zäunen und Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 45 000 Euro.