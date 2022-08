Frisch ausgebildete Fachkräfte feiern Abschluss

Über gleich sieben frisch ausgebildete Fachkräfte und zwei frisch gebackene Altenpflegehelfer freuen sich Geschäftsführer Altenhilfe Sebastian Köbbert, Regionalleiter Gerhard Straub sowie Einrichtungsleitung Marianne Schneider und ihr Team vom Seniorenzentrum der Zieglerschen in Erolzheim. Sechs von ihnen sind im Rahmen des sogenannten Kosovo-Projekts vor drei Jahren nahezu ohne Sprachkenntnisse ins Seniorenzentrum gekommen, um dort eine Ausbildung in der Altenhilfe zu beginnen, teilen die Zieglerschen in einem Schreiben mit.

„Dass wir heute allen Auszubildenden zur bestandenen Prüfung gratulieren können, ist nicht zuletzt dem tollen Team unseres Seniorenzentrums Erolzheim um Einrichtungsleitung Marianne Schneider zu verdanken, das sich mit großem Einsatz um die jungen Menschen gekümmert und sie super unterstützt hat“, sagt Gerhard Straub, Regionalleiter in der Altenhilfe der Zieglerschen.

„Wir sind sehr stolz, dass alle so hart gearbeitet und jetzt ihre Prüfung erfolgreich bestanden haben“, freut sich Marianne Schneider. Und erinnert an den Start der Ausbildung vor drei Jahren: „Wir haben es gemeinsam gewagt, diesen Schritt zu gehen. Es waren sehr anstrengende Jahre für die Schüler, von denen viele nur sehr wenig Sprachkenntnisse hatten, aber auch für die Praxisanleiter. Ein ganz besonderes Dankeschön geht daher an dieser Stelle an unsere Praxisanleiterinnen Tamara Moll und Manuela Göppel, an alle Fachkräfte, die im Alltag unterstützt haben und natürlich auch an die Vorgängerinnen unserer neuen Fachkräfte, die ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite standen!“

Die frisch ausgebildeten Fachkräfte sind zwischen 23 und 25 Jahre alt und kommen aus dem Kosovo und aus dem Senegal. „Mir gefällt es, im Team zu arbeiten, die alten Menschen glücklich zu sehen und Spaß mit ihnen zu haben“, sagt Imelda Sambou. „Jeden Tag erleben wir was Besonderes, der Alltag in unserem Beruf ist sehr abwechslungsreich“, ergänzt Erza Kryeziu. Anfangs seien der Umgang mit Ausscheidungen, Notfallsituationen und vor allem auch die schwäbische Sprache nicht einfach gewesen. Aber mit Motivation und Super-Unterstützung durch das engagierte Team um Einrichtungsleitung Marianne Schneider haben alle durchgehalten und jetzt ihr Ziel erreicht.

Alle neuen Fachkräfte und auch die Altenpflegehelfer haben bereits ein Stellenangebot bekommen – acht von ihnen bleiben direkt im Seniorenzentrum der Zieglerschen in Erolzheim, eine Fachkraft wechselt familienbedingt in eine andere Stadt. Die Absolventen sind: Dreijährige Fachkräfte: Kryeziu Erza, Kryeziu Astrite, Kryeziu Doruntina, Kurteshi Gentiana, Sambou Imelda, Zogu Fatlinda, Granit Sllamniku; Altenpflegehelfer: Dina Florian, Crissandi