Freunde der Bergkapelle feiern Zehnjähriges

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung hat der Verein Freunde der Bergkapelle Erolzheim sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Der Vorsitzende Erich Zoller sagte bei seiner Begrüßungsansprache: „Wir können stolz sein auf die geleistete Arbeit in den vergangenen zehn Jahren. Ich danke allen, die daran beteiligt waren, dass wir dieses Mammutprogramm an Arbeit erledigen konnten.“ Erich Zollers Nachfolge tritt Ansgar Zoller an, der wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde.

2007 wurde der Verein begründet. Die erste Aufgabe war die Sanierung der Bergkapelle, die in nur knapp vier Wochen dank mehr als 80 ehrenamtlichen Helfern abgeschlossen wurde. Am 30. August 2009 erfolgte die feierliche Einweihung. Zoller zeigte Bilder von Pilgerreisen, die der Verein in den vergangenen zehn Jahren organisierte. Lobenswert sei auch der Spendeneingang, so Erich Zoller. Ohne diese Geldmittel und Sachspenden wäre die Sanierung des Gebäudes nicht möglich gewesen. Einen kleinen Beitrag dazu leisteten die 39 100 verkauften Opferlichter.

Das vergangene Jahr war für den Verein ein gutes, berichtete Zoller: „Wir hatten in der Kapelle zwölf Abendmessen mit musikalischer Begleitung, 16 Taufen und die traditionelle Marienklage. Die Bergmesse am 19. Juli war leider etwas verregnet. Die Pilgerstube war an 53 Wochenenden bewirtet mit 3900 Gästen. 39 ehrenamtliche Mitarbeiter haben dies möglich gemacht.“ Eine Brandstiftung, bei der ein Altartuch beschädigt wurde, habe den Vorstand dazu veranlasst, eine Videoüberwachung des Eingangsbereichs der Kapelle installieren zu lassen.

Schriftführer Karl-Josef Straub berichtete von den Vorstandsitzungen und teilte mit, dass Magdalena Köder und Erich Zoller nicht mehr kandidieren werden. Der Überlassungsvertrag mit der katholischen Kirche wird erneuert, somit bleibt die Bergkapelle weiterhin in der Obhut des Vereins. Die Aufgaben werden neu verteilt: Der Vorsitzende übernimmt das Organisatorische im Verein, Elisabeth Guter wird sich um die Pilgerstube kümmern und der bisherige Vorsitzende Erich Zoller übernimmt den Mesnerdienst.

Magalena Köder präsentierte zum letzten Mal den Kassenbericht, der zuvor von zwei Kassenprüfern überprüft wurde. Um die Finanzen ist es gut bestellt, der Verein hat ein gutes Polster auf der Seite. Bei den Wahlen wurde Ansgar Zoller zum neuen Vorsitzenden gewählt. Anton Blank ist der neue Kassenwart und Paul Hinderhofer bleibt weiterhin im Beirat.

Pfarrer lobt Vereinsarbeit

Der stellvertretende Vorsitzende Josef Guter lobte in seiner Laudatio Erich Zoller für seine zehnjährige Tätigkeit als Vorsitzender. Vor allem die ganze Organisation der Kapellensanierung sei eine große Aufgabe gewesen. Als Geschenk überreichte Guter drei Krippenfiguren an Erich Zoller als Erweiterung der bestehenden Krippe in der Kapelle. Pfarrer Walkler Caxilé hielt das Schlusswort und lobte die Vereinsarbeit, die jedes Jahr für das „Kleinod auf dem Berg“ geleistet wird. (jowi)