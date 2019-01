Frauenband aus Stuttgart gibt Konzert

Ein Konzert mit der Stuttgarter Band Matadi findet am kommenden Samstag, 26. Januar, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Erolzheim statt. Den Abend organisiert der örtliche Kulturausschuss. Man nehme vier Frauen und eine Handvoll heiße Rhythmen aus Westafrika, würze dies mit einer gehörigen Portion Freude am Trommeln und Lust am Singen, und verziere das Ganze mit einem Klecks Tanz. Heraus kommt die Frauenband Matadi. Handgemachte Grooves, perlende Harmonien und fetzige Tänze – das ist seit zwölf Jahren der Mix von Matadi. Die Gruppe arrangiert afrikanische Rhythmen und verfeinert sie mit Tanz sowie mehrstimmigem Gesang. So verbindet sich die kraftvolle Energie afrikanischer Percussion stimmig mit den Gesängen.

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf zehn Euro und an der Abendkasse zwölf Euro. Karten sind im Rathaus Erolzheim, Bürgerbüro, zu den gewohnten Öffnungszeiten sowie Restkarten an der Abendkasse erhältlich. Der Vorverkauf endet am Donnerstag, 24. Januar, um 19 Uhr. Eine Reservierung der Karten ist nur bei einer Vorabüberweisung möglich.