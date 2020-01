Frühstück mit Vortrag

Die katholische Kirchengemeinde Sankt Martin in Erolzheim lädt am Dienstag, 21. Januar, um 8.30 Uhr zum Frühstück im katholischen Gemeindehaus ein. „Einfach lecker Essen mit Genuss“ lautet der Titel des Vortrags von Liselotte Rieger vom Landwirtschaftsamt Biberach. Wer mit Genuss isst und trinkt fühle sich wohl und esse abwechslungsreich, heißt es in der Ankündigung. Der Unkostenbeitrag beträgt sieben Euro. Anmeldeschluss ist der 18. Januar. Anmeldungen bei Hildegard Link unter Telefon 07354/7548.