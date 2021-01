FFP2-Masken: Apotheken in der Grenzregion verzeichnen steigende Nachfrage

Auch in Memmingen ist die Nachfrage nach FFP2-Masken gestiegen. So gab es am Donnerstag beispielsweise im DM-Markt in der Kramerstraße keine derartigen Masken mehr. Spätestens am Montag soll die nächste Lieferung kommen. Auch bei der Drogerie Müller in der Kramerstraße sind die FFP2-Masken ausverkauft. Frühestens zum Wochenende kommen neue.

Ein Kunde schimpfte vor dem leeren Regal: „Da hat die bayerische Regierung was Tolles beschlossen. Sollen wir ab Montag Nulldiät machen, weil wir ohne die Masken nicht mehr in die Läden dürfen?“ Dagegen gab es etwa in der Memminger Anna-Apotheke noch genügend Masken zu kaufen. Dort hieß es, man habe noch rund 4000 auf Lager, rechne aber mit einem schnellen Verkauf – zumal aktuell drei von vier Anrufern nach den Masken fragen würden. (arz)