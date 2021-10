Feuerwehrleute erhalten 86 Stunden Schulung

Insgesamt 24 Feuerwehrangehörige, darunter fünf Frauen, aus dem östlichen Landkreis habe den Truppmannlehrgang bei der Stützpunktfeuerwehr Erolzheim erfolgreich bestanden.

Die Ausbilder der Stützpunktwehr Erolzheim, der Gemeindefeuerwehr Dettingen und Oberopfingen unterrichteten die Teilnehmer in insgesamt 86 Stunden. In Zeiten von Corona mit täglichen Schnelltests für alle Lehrgangsteilnehmer und Ausbilder, wurden unter anderem theoretische Unterrichtsinhalte in Rechtsgrundlagen, Brennen und Löschen, der Brandsicherheitswachdienst oder die Gefahren an der Einsatzstelle gelehrt.

Ein erweiterter Erste Hilfe Kurs, abgestimmt auf die Einsatzlagen im Feuerwehralltag, sowie eine Sprechfunkausbildung zur Bedienung des Feuerwehrfunks gehörte ebenso zu den Lehrgangsinhalten. Abgerundet wurde der Lehrgang durch zahlreiche praktische Übungen, wie zum Beispiel der Aufbau von Löschangriffen, der Umgang mit den auf den Feuerwehrfahrzeugen verladenen Geräten sowie das Retten von Personen aus unterschiedlichen Einsatzlagen. Mit dem erfolgreichen Bestehen des Truppmannlehrgangs können die Lehrgangsteilnehmer nun in die aktive Abteilung ihrer örtlichen Feuerwehr wechseln und dort am Einsatz- und Ausbildungsdienst teilnehmen.