Feuerwehr rettet Seniorin aus verqualmtem Zimmer

Die Feuerwehr Erolzheim hat am Donnerstagabend in Erolzheim eine Seniorin aus einem verrauchten Zimmer gerettet, in dem es brannte. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie die Polizei berichtet, rückte die Feuerwehr gegen 19.45 Uhr in die Leutkircher Straße aus. Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen, weil es in einem Zimmer qualmte. Die Rettungskräfte löschten die Flammen und retteten die Bewohnerin. Die 74-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 500 Euro. Die Polizei in Ochsenhausen hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei weist darauf hin, dass Rauchmelder Leben retten können, da sie im Brandfall rechtzeitig Alarm auslösen. Die größte Gefahr gehe dabei nicht von den Flammen aus, sondern vom Rauch. Er ist oft nicht sichtbar, hochgiftig und kann innerhalb kürzester Zeit zur Bewusstlosigkeit führen. Ein Rauchwarnmelder erkennt rechtzeitig jede Rauchentwicklung und schlägt lautstark Alarm.