Feuerwehr Erolzheim ehrt 19 Kameraden

Die Feuerwehr Erolzheim hat in der Mehrzweckhalle ihre traditionelle Jahresabschlussfeier abgehalten. Dabei wurden 19 Kameraden für 15-jährigen Feuerwehrdienst ausgezeichnet.

In seiner Ansprache ging Kommandant Michael Guter nochmals auf die wesentlichen Ereignisse des Jahres 2018 ein. Bei der Hauptversammlung hatten unter anderem zahlreiche Beförderungen sowie die Wahl des Kommandanten angestanden, wie Guter berichtete. Die Abnahme der Leistungsabzeichen hatte im Juni in Biberach stattgefunden. Hier waren die Erolzheimer Feuerwehrleute bei den Leistungsübungen in Bronze, Silber und Gold angetreten. Die Abzeichen wurden an diesem Abend an alle Teilnehmer ausgegeben. Bei der Jugendfeuerwehr waren der Gewinn des Kreissportpokals sowie das Auslandszeltlager in Italien die beiden herausragenden Ereignisse des vergangenen Jahres.

In Edelbeuren wurde mit dem Bau des Dorfgemeinschafts-/Feuerwehrhauses begonnen. Den Kameraden der Abteilung sprach Kommandant Guter seinen Dank für die bisher erbrachten Eigenleistungen aus. Auch das neue Fahrzeug konnte abgeholt werden, Dieses wird nun in Eigenregie hergerichtet und ausgebaut. Anschließend bedankte sich Guter bei allen Kameraden, die sich zum Wohle der Feuerwehr engagiert und ihn und seine beiden Stellvertreter unterstützt haben.

Jugendwart Alexander Kattner übergab per Handschlag Niklas Bauer, Niklas Burde, Timo Hasse und Selina Walter an die Einsatzabteilung. Anschließend überreichte Kattner den ehemaligen Jugendwarten Andreas Forstenhäusler und Daniel Kirchenmaier nach einer Laudatio ein Geschenk. Beide hatten das Amt 2017 in andere Hände übergeben.

Adalbert Harder überbrachte den Dank von Bürgermeister Jochen Ackermann an die Feuerwehrleute. In seiner kurzen Ansprache ging er auf das Feuerwehrwesen sowie den Bau des Dorfgemeinschafts-/Feuerwehrhauses ein. Anschließend übernahm Harder zusammen mit dem Kommandanten die Ehrungen. Insgesamt wurden eine Kameradin und 18 Kameraden mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze für 15-jährigen Feuerwehrdienst ausgezeichnet.

Es folgte noch ein kurzer Ausblick auf 2019 sowie Bilder des abgelaufenen Jahres, die Manuel Stärk in einer Präsentation zusammenfasste. Die Jugendfeuerwehr und einige Junggebliebene der aktiven Wehr rundeten den Abend mit Sketchen ab.