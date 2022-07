Feuer bricht in Küche aus

Ein Feuer ist am Mittwoch in einer Küche in Erolzheim ausgebrochen. Gegen 18.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Leutkircher Straße aus. Auf dem eingeschalteten Herd in der Küche hatte sich ein Feuer entwickelt. Schnell hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und konnte ein Ausbreiten verhindern. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich die Bewohnerin nicht in ihrer Wohnung. Auch die restlichen Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an der nicht mehr bewohnbaren Wohnung wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt.