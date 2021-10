Für einen berauschten Autofahrer endete die Fahrt am Mittwoch vorzeitig. Gegen 14.30 Uhr stoppte die Polizei einen 29-Jährigen in Erolzheim in der Kirchberger Straße. Bei der Kontrolle bestand der Verdacht, dass der Fahrer des Mercedes unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte ein Drogentest. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Sein Auto musste er stehen lassen und die Weiterfahrt vorzeitig beenden.