Erolzheimerin forscht zehn Wochen in der Antarktis

Von ihrer Forschungsreise in die Antarktis hat die ehemalige Erolzheimer Schülerin Rebecca Schlegel in einem Vortrag an ihrer Schule berichtet. Rebecca Schlegel, die zur Zeit an ihrer Doktorarbeit an der Universität in Swansea in Wales schreibt, berichtete, welchen besonderen Weg sie nach ihrer Realschulzeit in Erolzheim eingeschlagen hat. Dabei erzählte sie anhand einer Fotopräsentation von ihrer Forschungsreise in die Antarktis. Im vergangenen Winter verbrachte die 26-Jährige gemeinsam mit einem weiteren Wissenschaftler zehn Wochen fern jeder Zivilisation in einem kleinen Zwei-Personen-Zelt in der Eiswüste bei Temperaturen bis zu minus 20 Grad. Bis zu zehn Stunden täglich wurde mit speziellen Radargeräten auf Schneemobilen der Untergrund des mächtigen Ruterford Eisstroms vermessen. „An Weihnachten gab es selbst mitgebrachte Rindsrouladen“, berichtete Rebecca Schlegel. Ansonsten ernährten sie sich von tiefgefrorenen, meist abgelaufenen Fertigprodukten. „Zehn Wochen ohne Duschen?“, fragten besonders die Mädchen der zehnten Klassen erstaunt nach. „Man gewöhnt sich daran und kann sich selber ja nicht riechen“, antwortete Rebecca Schlegel.