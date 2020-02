Erolzheimer Viertklässler erforschen den Wald

Gemeinsam mit dem Waldpädagogen des Kreisforstamts, Rainer Schall, haben die Viertklässler der Grundschule Erolzheim mit ihren Lehrerinnen Vanessa Werner und Claudia Rupp den Wald erforscht. Bei winterlichen Temperaturen erlebten die Mädchen und Jungen den Wald mit allen Sinnen.

Am Waldrand, zu Beginn der Führung, lauschten die Schüler, ob Geräusche vom Leben des Walds zeugen. Dann ging es auch schon querwaldein, immer auf der Suche nach Spuren und Anzeichen von Wildtieren oder anderen Waldbewohnern. Nach kurzer Zeit fanden die Schüler einen Staubpilz und mehrere angenagte Fichtenzapfen. Der Urheber der angenagten Fichtenzapfen war schnell ausgemacht: das Eichhörnchen.

Um das Leben des Eichhörnchens zu verstehen, spielte der Waldpädagoge mit den Kindern das Eichhörnchenspiel. Dabei werden zunächst Nüsse im Wald versteckt. Sie müssen dann – mit zeitlichem Abstand – in Eichhörnchen-Manier wiedergefunden werden.

Einige umgesägte Bäume boten sich für Experimente an. Ein Baum wurde zum Baumtelefon umgewandelt, und die Kinder konnten an einem Ende des Stammes hören, wenn ihre Mitschüler am anderen Ende kleinste Kratzgeräusche machten. So ähnlich hört es sich an, wenn sich ein Marder an die Höhle eines Spechtes anschleicht. Anhand der Jahresringe ermittelten die Kinder das Alter der Bäume und bei einem Baumspiel lernten die Viertklässler viel über Aufbau und Funktion eines Baumes.

Die Waldpädagogik ist eine qualifizierte, forstliche Umweltbildung und soll nach Angaben des Kreisforstamts ganzheitlich durch praktisches Erleben und Lernen ökologische und gesellschaftliche Zusammenhänge in Wald und Natur erläutern. Ziel ist es, so der Naturentfremdung entgegenzuwirken. Die Waldpädagogen des Kreisforstamtes möchten eigenen Angaben zufolge junge Menschen für die Bedeutung des Waldes sensibilisieren, ihnen zu einem positiven Waldverständnis verhelfen und sie zu Freunden des Waldes machen. Die Waldpädagogik ist damit Bildung für nachhaltige Entwicklung.