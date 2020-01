Erolzheimer holen Landesligameistertitel

Vor heimischem Publikum und gut gefüllten Zuschauerrängen haben die Erolzheimer Faustballer am Sonntag den Meistertitel in der Landesliga Süd geholt. Die Gewissheit über den Titelgewinn kam allerdings erst nach Bekanntwerden der Ergebnisse aus dem parallel ausgespielten Spieltag in München am Sonntagabend. Hier verlor der Tabellenzweite aus Unterpfaffenhofen ein Spiel und konnte somit nicht mehr mit den Illertälern gleichziehen. Die Erolzheimer hatten es nämlich im Meisterschaftsrennen ebenfalls nochmals spannend gemacht und verloren ihr Saisonabschlussspiel gegen den glänzend aufspielenden Nachbarn aus Tannheim.

„Wir sind irgendwie trotz unserer Routine sehr nervös am gesamten Spieltag aufgetreten. Den Meistertitel eigentlich nur selbst aus der Hand geben zu können, setzte uns unter Druck“, so SVE-Spielertrainer Jürgen Föhr.

„Trotz allem ist es uns gelungen, mit einer guten Teameinstellung und einem gut spielenden Hauptangreifer Alexander Wirth die Nerven zu bewahren und letztendlich die Meisterschaft mit zwei Siegen gegen Amendingen und Burlafingen verdienterweise nach Erolzheim zu holen.“

Vom Fast-Absteiger vom Meister

Gegen die beste Mannschaft des Tages aus Tannheim hatten die Erolzheimer keine Mittel und verloren chancenlos mit 0:2. Hier kam allerdings auch erschwerend hinzu, dass der Hauptangreifer und Blocker Alexander Wirth beim Einspielen verletzungsbedingt nicht antreten konnte.

Der Meistertitel in der Landesliga ist nach dem Fast-Abstieg in der vergangenen Saison hoch einzuordnen. Die Landesligasaison mit einer Mischung aus erfahrenen und jüngeren Spielern zu bestreiten wurde von Erfolg gekrönt. Auch im Hinblick auf die anstehende Männer 35. Heim-DM am 4. und 5. April konnten die erfahrenen Spieler nochmals wichtige Wettkampfpraxis sammeln.

Perspektivisch wird man diesen Weg in Erolzheim weitergehen und verzichtet deswegen auf den Aufstieg in die Bayernliga. „Wir wollen uns in Erolzheim spielerisch und personell stabilisieren. Hierzu planen wir in den kommenden Spielrunden wieder eine zweite Mannschaft in der Bezirksliga an den Start zu bringen. Für die Belastung einer langen Bayernligasaison müssten wir einen größeren Kader einplanen, der uns aber die Möglichkeit nimmt, eine zweite Mannschaft in den Spielbetrieb zu schicken“, begründet Trainer Föhr den Aufstiegsverzicht.