Erolzheimer feiern vier Tage lang Heimatfest

Vier Tage lang wird ab Donnerstag in Erolzheim gefeiert. Das Erolzheimer Heimatfest beginnt am Donnerstag, 1. August, mit einem „kleinen Fest vor dem Fest“. Auf dem Erolzheimer Marktplatz gibt es am Donnerstagabend ab 20 Uhr Musik, Tanz, Glaukler und Essen. Die Band „Seitenblicke“ spielt, zwei Cheerleader-Gruppen treten auf: „Red Flash“ und die „Sunflowers“. Veranstaltet wird das „Fest vor dem Fest“ vom Kulturausschuss der Gemeinde Erolzheim, der Eintritt ist frei.

Tanzwettbewerb mit Tradition

Am Freitag, 2. August, geht es tanzend weiter: Ab 20.30 Uhr findet im Festzelt der Showtanzwettbewerb statt. Der Wettbewerb hat lange Tradition: Seit 30 Jahren messen sich Showtanzgruppen aus der Region auf der Showbühne in Erolzheim. Eine Jury aus Tanzlehrern und Übungsleitern bewertet die Darbietungen. Kriterien sind Vielfalt der Tanzfiguren, Schrittkombination, Originalität, Tanzidee und Gesamtbild. Am gleichen Abend gibt es ein Jubiläumsgewinnspiel. Hauptpreis ist ein Tandemsprung.

Den Heimatabend am Samstag, 3. August, leitet ab 19.45 Uhr die Schützengilde Erolzheim mit Salutschüssen ein. Danach spielt die Musikkapelle Erolzheim im Festzelt.

Am Sonntagmorgen geht es weiter mit einem Festgottesdienst ab 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin. Der Kirchenchor singt im Gottesdienst die „Missa Brevis in D“ von Robert Jones. Nach der Messe spielt der Musikverein Gutenzell beim Frühschoppen im Festzelt auf. Im Festzelt wird auch das Mittagessen serviert. Die Speisekarte reicht von geschmorten Bäckchen vom Schwein über Jägerpfanne bis hin zu vegetarischen Tortelloni. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Für die Unterhaltung sorgen die Nachwuchsmusiker des Jugendvororchesters und der Jugendkapelle Dettingen/Erolzheim/Kirchberg. Für Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut. Die Cheerleader des Musikvereins Erolzheim treten auf. Ab 20 Uhr steigt die „Dirndl und Lederhosen“-Party mit der Band Notausgang.