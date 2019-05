Erolzheimer bleiben im Tabellenkeller

Mit zwei Niederlagen ist der dritte Spieltag in der Faustball-Landesliga Süd für den SV Erolzheim zu Ende gegangen. Zur Mitte der Saison rangiert der SVE damit weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Die Erolzheimer trafen auf den Gastgeber SV Allianz München und den TSV Unterpfaffenhofen II. Im ersten Spiel gegen München hatte die Abwehr mit dem gegnerischen Angreifer erhebliche Probleme. „Die starken Angaben von Jan Spehr haben uns noch lange Zeit im Spiel gehalten“, so Zuspieler Lorenz Bek. Letztlich ging das Spiel dann aber klar mit 3:0-Sätzen an München. Im zweiten Spiel gegen den TSV Unterpfaffenhofen zeigten sich die Erolzheimer stabiler und deutlich kämpferischer. Jedoch konnte gegen einen sehr sicher spielenden Gegner auch in diesem Match kein Satz gewonnen werden. Am kommenden Sonntag treten die Erolzheimer in Donauwörth an.